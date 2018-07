Bekers inleveren: wat een soep Herbruikbaar glas inruilen tegen cash? Niemand weet waarheen SABINE VAN DAMME

16 juli 2018

02u32 0 Gent Geen wegwerpbekers meer op de Gentse Feesten: een enorme stap vooruit qua milieu-impact, maar qua gebruiksgemak hangt het systeem met haken en ogen aan elkaar. Er zijn tientallen verschillende bekers alleen aan de juiste toog geld waard en dus blijven ze liggen. Wie een centje wil bijverdienen, weet wel wat doen dit jaar.

Zeven pleinen gebruiken dezelfde eco-cup-bekers. Hoewel de term 'dezelfde' in deze relatief is. Ze bestaan in drie formaten, elk met eigen bedrukking en de grootste bestaan dan ook nog eens in twee versies.





Niet elk plein dat de gewone beker gebruikt, heeft ook de grote bekers. Al die bekers zijn 1 euro waard. En dan zijn er nog de bierkannen van 1,5 liter, die 5 euro waard zijn.





50 cent of toch euro?

Maar dan begint het. Op de Korenmarkt zijn er andere bekers, onder meer van Maes Pils. Die zijn 10 cent waard en alleen inwisselbaar op de Korenmarkt.





Zelfde verhaal voor het Braunplein, waar ze bijvoorbeeld Stella-bekers hebben van 50 cent, maar ook Duvel-bekers van 1 euro. Bovendien zijn er nog tal van andere bekers in omloop, waarvan het niet echt duidelijk is waar ze verdeeld worden en terug naartoe moeten.





Behalve de klachten over de herkomst van de bekers, is het ook nog eens ellende om de bekers in te ruilen aan de toog. Overdag gaat dat vlot, 's avonds moet je mee aanschuiven met wie drank wil bestellen. Op PoléPolé riskeer je dan ook nog eens aan de 'verkeerde' toog te staan, want niet elke toog ruilt alle formaten. Kortom, het is chaos. "In de toekomst moeten we inderdaad gaan naar één systeem voor alle pleinen", zegt Feestenburgemeester Peeters.





Voordeel: heel wat Feestengangers smijten hun beker uiteindelijk toch op de grond. Wie nuchter genoeg is, raapt op de Vlasmarkt na 5 uur al snel enkele tientallen euro's bij elkaar.





Het is wel een riskante bezigheid. Het is daar zo druk dat je de kans loopt vertrappeld te worden als je omlaag duikt naar een verloren beker. Nog sneller (en veiliger) gaat het bij de 'nieuwe Vlasmarkt', de cafés Ventura en Albatros op de Vrijdagmarkt. Daar raap je op enkele minuten tien euro bij elkaar. Lowbudget naar de Gentse Feesten? Dat is voortaan dus geen probleem meer.