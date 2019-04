Bekerkoorts De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

19 april 2019

18u03 12

Trouwe lezers van deze column, ik vrees dat ik jullie deze week enigszins zal teleurstellen. Tegen mijn gewoonte in zal ik het dit keer niet hebben over klagende bewoners en klungelende beleidsvoerders, en mijn ironie en sarcasme blijven netjes weggeborgen tot na 1 mei. Het is niet dat ik me aan het voorbereiden ben om in het rood gehuld in de stoet te gaan lopen, neen, de Bekerkoorts heeft me te pakken. Ze hebben in het stadhuis nochtans hun best gedaan om me van munitie te voorzien met hun Lage Emissie Zone (LEZ). Ik zou het kunnen opnemen voor die 25% van de centrumbewoners die met hun auto hun straat niet meer in of uit zullen mogen. Ik zou me kunnen afvragen of diegenen die de vooropgestelde 345 euro betalen als bij wonder minder vervuilen en ik zou melancholisch kunnen doen over de binnenkort vervlogen tijden waarin koppeltjes op hun trouwdag werden afgezet aan het stadhuis met een oldtimer. Ik zou me kunnen afvragen hoe het met de bussen van De Lijn en al die oude politievoertuigen zit. Ik zou zelfs nog iets verder kunnen gaan en stellen dat we van Groen zoiets konden verwachten maar dat we van onze blauwe burgemeester toch iets anders hadden gehoopt. Ja, een stukje over bedrogen liberale kiezers had dit kunnen worden. Niets daarvan! De komende anderhalve week ben ik enkel geïnteresseerd in de Bekers van België. In het meervoud, jawel, want nu maandag spelen de KAA Gent Ladies de vrouwenfinale tegen hun zwarte beest Standard Luik. Ik zal hen live aanmoedigen in Denderleeuw. Voor een schamele 5 euro in voorverkoop kunt u er ook bij zijn trouwens, er is nog plaats. Op 1 mei ben ik op de Heizel te vinden voor de mannenfinale tegen Malinois. Hoezeer dat bij bekende Gentenaars leeft, zoek ik vanaf dinsdag voor u uit. Na 1 mei hebben we het met ironie en sarcasme over de LEZ, ik beloof het u.