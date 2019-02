Bekerfinale KAA Gent om 14.30 uur, nog geen info over ticketverkoop Sabine Van Damme

05 februari 2019

18u18 0 Gent Vanmiddag is beslist dat de bekerfinale op 1 mei gespeeld wordt om half 3 ’s middags. De Buffalo’s zullen om en bij de 20.000 tickets krijgen.

Vandaag vond een belangrijke voetbalvergadering plaats. In samenspraak met KV Mechelen, de veiligheidsdiensten, de rechtenhouders, de Stad Brussel, de Pro League en de KBVB werden een aantal praktische zaken beslist en afgesproken rond de bekerfinale, die op woensdag 1 mei wordt gespeeld. “De aftrap zal gegeven worden om 14u30 in het Koning Boudewijnstadion”, zo meldt KAA Gent op haar website. “Via loting werd beslist dat KAA GENT de ‘thuisploeg’ is en KV Mechelen de ‘uitploeg’.”

Net als bij de bekerfinale van 2008 zullen de KAA Gent-supporters terug tickets kunnen kopen voor Tribune 1 en 2 in het Koning Boudewijnstadion. Elke ploeg zal ongeveer 20.000 tickets ter beschikking krijgen. Het Buffalo Village zal normaal gezien ook, net als toen, opgebouwd worden aan de voet van het Atomium.

De betrokken partijen bepalen momenteel de praktische info over de ticketverkoop; die via de twee clubs zal plaatsvinden. KAA Gent besliste alvast voorrang te geven aan abonnees, en dat zijn er een kleine 17.000. ‘Losse fans’ die kaarten willen zullen dus geluk moeten hebben. Hoe en waar de ticketverkoop start, is nog niet bekend. Die info volgt de komende weken.