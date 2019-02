BEKERFINALE: Enkel ‘trouwste’ supporters maken kans op ticket... dus moet je play-off-abonnement kopen KAA Gent oogst kritiek met bijzondere voorrangsregeling Sam Ooghe

13 februari 2019

22u41 0 Gent De abonnees die op 1 mei mee willen naar Brussel voor de bekerfinale, zullen ook een play-off-abonnement moeten aanschaffen, ongeacht of het play-off 1 of play-off 2 wordt. Daarmee wil KAA Gent naar eigen zeggen ‘de trouwste fans’ belonen.

De beslissende strafschop van Roman Bezus tegen KV Oostende lag nog maar pas in het net, eind januari, of de hysterie rond de ticketverkoop voor de finale in Brussel was al begonnen. Tijdens de vorige bekerfinale, in 2010, was er al een stormloop voor de kaartjes, en toen speelden de Buffalo’s nog in het Ottenstadion met de helft van het huidige aantal abonnees.

Dat het dringen zou worden, werd ook KAA Gent duidelijk. Daarom kwam de club al snel met een statement dat abonnees hoe dan ook voorrang zouden krijgen. Geruststellend, ware het niet dat de club vandaag uitpakte met een slim trucje: enkel ‘de trouwste fans’ krijgen voorrang, en dat zijn volgens KAA Gent enkel de abonnees die óók een mini-abonnement kopen voor de play-offs. Ongeacht of dat nu play-off 1 of play-off 2 wordt - en dat laatste is niet geheel onwaarschijnlijk. Door het slimme voorrangssysteem, zou de Ghelamco Arena alvast goed gevuld zijn tijdens de veredelde partijen in mei.

Op sociale media klinkt al meteen kritiek op de bijzondere regeling. Definiëren wat ‘trouwe supporters’ zijn, en daarbij geen rekening houden met het aantal jaren dat een abonnee al kaartjes koopt, of met het aantal meegemaakte verplaatsingen, ligt bijzonder gevoelig. De club wordt ook gierigheid verweten, en gewoon angst voor een leeg stadion tijdens play-off 2.

Onduidelijkheid over overgebleven tickets

Momenteel zijn er 17.200 abonnees in de Ghelamco Arena. Zij krijgen een der komende weken meer informatie over de verkoop van de play-off-abonnementen, waarna ze van een voorrangsperiode kunnen genieten om hun finaletickets aan te kopen. “Na de voorrangsperiode wordt een contingent tickets ter beschikking gesteld van bestuurders, medewerkers, familieleden van onze spelers, de KAA Gent Foundation en de KAA Gent Ladies”, laat de club nog weten. Vrij vertaald: na de voorrangsperiode voor de abonnees, is het niét meteen de beurt aan de ‘gewone fans’. Pas in een derde fase worden de overgebleven tickets verdeeld. Hoe dat gebeurt, “zal later bekeken worden”, aldus KAA Gent.

Eerstdaags zal de club concreter communiceren.