Bekende Traiteur Wickerhoff stopt er mee 05 juli 2018

02u47 0

De bekende traiteur Robert Wickerhoff uit de Nederkouter sluit zijn zaak. Op 12 juni valt na 32 jaar definitief het doek voor zijn zaak. Hij wijst onder andere naar het circulatieplan en de knip van de Verlorenkost. Het oorspronkelijke plan was om de zaak over te laten aan één van zijn kinderen die allebei een opleiding volgen in de hotel- en restaurantsector. "Ze merkten echter dat de zaak niet meer rendabel was in het Gent van vandaag en dus kozen ze uiteindelijk voor een andere richting", zegt Wickerhoff. Hij wijst naar het circulatieplan als voornaamste reden. Het pand is inmiddels opgekocht door een investeerder inclusief de inboedel. "Ik heb bij de start van het circulatieplan meteen iemand ontslagen. Vandaag werken enkel wij en nog één iemand in de zaak. De knip van de Verlorenkost zorgde ervoor dat klanten uit Drongen en Sint-Martens-Latem niet meer naar hier komen. Ik ben ervan overtuigd dat alle fijne, klassieke winkels er op termijn zullen uitgaan." (EDG)