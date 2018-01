Bekende slagers riskeren boete voor illegale parking 02u47 0 Foto JEW Deze parkeerplaatsen in de Sint-Bernadettestraat, vlak bij de slagerij, zijn volgens het parket illegaal. Gent Lieven Van de Velde en Emmy Van Tomme van de bekende slagerij aan de Hogeweg in Sint-Amandsberg en de BVBA Bovelto riskeren elk 12.000 euro boete voor bouwmisdrijven. Een illegale parking aan hun slagerij moet van het parket weg. "Dat is onredelijk", zegt hun advocaat.

Lieven en Emmy zijn ook eigenaar van een appartementsgebouw in de Sint-Bernadettestraat, vlak achter de slagerij in de Hogeweg. Boven crèche De Regenboog liggen vijf nieuwbouwappartementen. "In 2014 stelde de stedenbouwkundige ambtenaar inbreuken vast op de vergunning van 2009", aldus het openbaar ministerie. Zo was het niet de bedoeling dat er voor - en achteraan het gebouw een verharding kwam die dienst moet doen als parking. Ook een stuk dakterras voldeed niet aan de voorschriften.





Volgens de advocaat van de slagers wilden zijn cliënten enkel maar goed doen. "Er is daar absoluut een parkeernood en ze wilden enkel een oplossing zoeken. Het zijn overtredingen van zeven jaar geleden, toch wel een zeer lange termijn. De verharding verwijderen, is echter onredelijk. De slagerij heeft geen parkeerstrook. Het personeel kan zelfs nergens zijn voertuig kwijt. Het aantal parkeerplaatsen terugbrengen volgens de vergunning zal meer kwaad dan goed doen." Op 6 februari velt de milieurechter zijn vonnis. (JEW)