Bekende slagers krijgen zware boetes voor illegale parking 07 februari 2018

02u46 0 Gent Lieven Van de Velde en Emmy Van Tomme van de bekende gelijknamige slagerij Van de Velde en Van Tomme aan de Hogeweg en de BVBA Bovelto kregen gisterenmorgen in de rechtbank in Gent zware boetes opgelegd voor bouwmisdrijven.

Ze kregen elk een boete van 13.750 euro, hun BVBA 16.500 euro. Daarnaast moet de illegale parking verwijderd worden, en dit op straffe van een dwangsom. Die werd bepaald op 150 euro per dag dat de parking er nog ligt. "Onredelijk", zei hun advocaat tijdens de behandeling. Naast de slagerij zijn Lieven en Emmy ook eigenaar van een appartementsgebouw in de Sint-Bernadettestraat. "In 2014 stelde de stedenbouwkundige ambtenaar inbreuken vast op de vergunning van 2009", aldus het Openbaar Ministerie. Zo was het niet de bedoeling dat er voor - en achteraan het gebouw een verharding kwam die dienst moest doen als parking. Volgens de advocaat van de slagers wilden zijn cliënten enkel maar goeddoen. "Er is daar een parkeernood en ze wilden enkel een oplossing zoeken. De verharding verwijderen is echter onredelijk. De slagerij heeft geen enkele parkeerstrook."





(JEW/DJG)