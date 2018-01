Bekende handtassenwinkel sluit na 75 jaar 02u40 0

Voor Maroquni, de bekendste handtassenwinkel van Gent, is het einde in zicht. Over enkele maanden gaan de deuren definitief dicht, na liefst 75 jaar. Maroquini opende in 1942 de deuren als winkel in lederwaren op de hoek van de Zonnestraat en het Koophandelsplein. Al sinds 1947 verkopen ze er het luxemerk Delvaux. De komende maanden vallen er zaakjes te doen in de uitverkoop. Er is nog geen nieuwe bestemming voor het pand.





(VDS)