Bekende Gentenaars van de partij op première Ghentian Yannick De Spiegeleir

10 november 2018

13u31 0

In de Kinepolis is vrijdagavond ‘Ghentian' in première gegaan. Voor zijn nieuwe documentaire interviewde Michel Blanckaert, gekend van ‘Ghent in Motion’, 100 Gentenaren, maakte hij 4 maanden lang time-lapses van de stad en liet hij drones 20 dagen lang rondvliegen boven de Arteveldestad.

Onder andere de visie van Mathias De Clercq, Mira Bryssinck, Joke Schauvliege, Herman Brusselmans en Walter van Steenbrugge komt aan bod in deze film.

Op de première waren ook bekende Gentenaren aanwezig zoals Koen Crucke, Rudy Coddens en zijn vrouw Myrèse en voormalig politiewoordvoerder Manu Gonzalez en zijn opvolger Matto Langeraert.

De filmcrew ging op zoek naar verschillende mensen uit diverse klasses en sectoren. Elk van hen werd geïnterviewd over hun geliefde Gent en wat haar zo speciaal maakt. Wat zijn de mooiste plekjes? Wat kan anders of beter?

De film is vanaf maandag 12 november ook online te bekijken via Facebook.