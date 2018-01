Bekende flik 'Sneeuwwitje' overleden 22 januari 2018

'Sneeuwwitje' is vorige week overleden. 'Sneeuwwitje' was een legendarische flik in Gent, zijn echte naam was Roger Lemaigre. Rogers carrière startte al in 1945. Op het einde van zijn leven was hij een vat vol stoere, Gentse verhalen. Hij was bijvoorbeeld de eerste flik die een band opbouwde met de Gentse prostituees om zo controle te krijgen over de prostitutiebuurt. Daarom is het boek dat journalist Rudi Moeraert enkele jaren terug over hem schreef ook voorgesteld in een prostitutiebar in de rosse buurt. Roger straalde. In dat boek staat onder meer uitgelegd hoe hij aan de naam Sneeuwwitje kwam. Dat was gewoon een vergissing. Het was de vrouw van zijn vaste compagnon die een winkel had met de naam Sneeuwwitje, in de Sint-Salvatorstraat. Maar het was Roger die de naam kreeg. Sneeuwwitje stond bekend als een strenge, maar rechtvaardige flik. 97 is hij geworden, en hij is vorige week al in intieme kring begraven. (VDS)