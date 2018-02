Bejaarde man krijgt geen straf voor slag aan agent 10 februari 2018

Een 84-jarige man uit Drongen die bij een vermeende gijzeling in zijn woning een agent een slag gaf toen ze in zijn huis binnenvielen, krijgt geen straf. De hulpdiensten dachten dat hij door zijn 54-jarige zoon bedreigd werd.





In december van dit jaar werd de politie opgeroepen naar de Bollewerkstraat in Drongen, waar ze de zoon van de bewoner naar binnen zagen gaan met een alarmpistool. Die reageerde niet op de vraag om naar buiten te gaan, dus ging de politie ervan uit dat er een gijzeling bezig was. De speciale eenheden vielen binnen en konden de zoon overmeesteren, maar dat ook de vader agressief zou worden, hadden ze niet gedacht. Een van de agenten kreeg van hem een vuistslag op de slaap. Uiteindelijk bleek er van een gijzeling geen sprake te zijn.





Bij de behandeling van de zaak beweerde de bejaarde man nog dat hij zelf het slachtoffer was van politiegeweld en dat hij zich enkel verdedigde. Maar de rechtbank heeft hem toch schuldig verklaard. Een straf krijgt hij niet, door zijn leeftijd en de persoonlijke situatie met zijn mentaal onstabiele zoon. De rechtbank gaf hem de gunst van de opschorting. (WSG)