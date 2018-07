Begin volgend jaar ook fietsnetwerk in Gent STAD TEST TWEE TYPES WEGWIJZERS UIT SABINE VAN DAMME

28 juli 2018

02u29 0 Gent Gent noemt zichzelf een fietsstad, maar heeft nog wat werk om dat écht waar te maken. Zo ontbreekt het vandaag nog aan bewegwijzering voor fietsers. Maar daar komt verandering in. "We hebben deze week twee soorten bordjes uitgetest, eind oktober beslissen we welk systeem we invoeren, begin volgend jaar moet het er zijn", aldus mobiliteitsschepen Filip Watteeuw.

Fervente fietsers kennen het systeem van genummerde 'fietsknooppunten' al langer, via Fietsnet Vlaanderen. Dat systeem wil mobiliteitsschepen Filip Watteeuw nu ook in Gent implementeren. "Een bewegwijzering voor fietsers ontbreekt in onze stad", zegt hij. "Nochtans is zoiets erg handig om op een makkelijke, veilige en comfortabele manier op je bestemming te geraken. Daarom willen we het systeem van fietsknooppunten ook in Gent invoeren. We hebben deze week een test gedaan met twee soorten van bordjes. We hebben een 8-tal groepjes van 1 of 2 fietsers met een begeleider die niets mocht zeggen de weg laten zoeken in de stad, aan de hand van die bordjes. Zo willen we achterhalen welk systeem het duidelijkst leesbaar is."





Op het ene bord staat bovenaan groot op welk fietsknooppunt je je bevindt, met daaronder pijlen die de richting geven naar andere knooppunten, en daar nog eens onder een aanduiding van hoe lang het van dit punt fietsen is tot pakweg de Zuid. Op het tweede type bord staat al die info meer gegroepeerd. Er staat een pijl die de richting naar een volgend knooppunt aangeeft, en meteen ook welke bekende punten je in die richting tegenkomt en hoe lang het fietsen is. "Persoonlijk vind ik het tweede systeem beter", zegt Watteeuw. "Maar het is uiteraard niet aan mij om te kiezen. De test van deze week zal grondig geëvalueerd worden, de opmerkingen van de proefpersonen worden meegenomen. Ten laatste eind oktober beslissen we dan welk soort bordjes we gaan gebruiken, en begin volgend jaar kunnen die dan geplaatst worden."





De cijfers die gebruikt worden zeggen de meeste mensen uiteraard niets. "Maar het systeem werkt met een routeplanner, in de vorm van een kaart of een app", verduidelijkt Watteeuw. "Uiteraard worden ook die dan beschikbaar gesteld. Zo kan je vooraf uitstippelen welke route je moet volgen, en hoef je onderweg alleen nog de juiste cijfers te onthouden. Van die cijfers hebben we al de ruwe sets, maar die worden nog verfijnd."





Veiligste route

Met het fietsknooppuntensysteem zal je niet per se de snelste route volgen, wel de meest veilige en comfortabele route als fietser. "Wie van de Reep naar de Halvemaanstraat in Sint-Amandsberg wil, zal via dit systeem bijvoorbeeld niet over de gevaarlijke Dampoortrotonde gestuurd worden, maar wel via de fietstunnel aan de Dampoort, die intussen bijna klaar is."