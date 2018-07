Beesten palmen Eiland Malem in 12 juli 2018

02u44 3

Het Eiland Malem is ingepalmd door beesten. Het gaat vooral om pluchen exemplaren, al zijn er ook een kameel met drie bulten, de typisch Belgische compromis-kameel, kerkdieren en een landmeermin. Er is een dierenvondelingenschuif, en elke nep-dier dat er in wordt achtergelaten, komt bewerkt terug naar Malem. En er zijn enkele in goud gespoten 'rijke luizen' te bespeuren. Die laatste hangen aan het hockeyterrein van de Gantoise. Niet iedereen kan die humor smaken, en dus werden de originele rijke luizen al vernield. Resultaat: er staan er - na een klacht bij de politie - nu gewoon nog meer. Malem Zoo is het derde project van MSaP (Malem Street Art Project) van Koen Vromman en zijn vzw vroemvroem. "Het is een groei-project", zegt Vromman. "Er komen ook nog kamikazehonden om aan te zetten tot trager rijden." Meer info: www.msap.be (VDS)