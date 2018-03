Bedrijven Wittewalle niet blij met nieuwe naam 23 maart 2018

De stad Gent verandert de naam van een deel van de Wittewalle in Oostakker. Het deel waar de bedrijven gevestigd zijn, zal voortaan Traktaatweg heten. Maar de bedrijven die daar zijn gevestigd, zien die naamsverandering niet zitten. Zij dienden daartegen bezwaar in, maar werden niet gehoord. "Twaalf kilometer verderop, net over de grens met Nederland, ligt er ook een Tractaatweg. Dat zal verwarring veroorzaken bij leveringen." Dat vindt de stad geen argument, omdat op gps-toestellen eerst het land moet worden ingevoerd. De bedrijven hadden liever John Kennedylaan 20 als adres gekregen, maar ze vangen dus bot.





(VDS)