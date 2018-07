Bedrijven staan personeel dag af voor vrijwilligerswerk 10 juli 2018

02u28 0

Stad Gent, Showpad en het Vrijwilligerspunt Gent stimuleren via het platform 'Een dag voor Gent' lokale bedrijven om hun werknemers een dag vrijwilligerswerk te laten doen en zo bij te dragen aan de gemeenschap. Showpad startte als kleine Gentse start-up in 2011 en is vandaag uitgegroeid tot een internationale speler. Zij zorgden voor het platform eendagvoorgent.be en willen het plan ook lanceren in andere internationale steden. Via de website kan elk bedrijf zich registreren, waarna het Vrijwilligerspunt Gent de aanvragen verwerkt en doorgeeft aan verschillende vrijwilligersorganisaties.





In totaal zijn er nu al 9 bedrijven ingeschreven waarbij 445 dagen aan vrijwilligerswerk gewijd zijn. Onder de 9 bedrijven ook StoryMe, een Gents videomarketingbedrijf dat al vaker meedeed aan zo'n initiatieven. "We zijn een jong bedrijf en vinden het ook belangrijk dat we onze werknemers laten bijdragen aan de maatschappij", klinkt het bij StoryMe.





Bij de Sint-Antoniuskring kwamen gisteren enkele vrijwilligers hun bijdrage leveren. De organisatie helpt mensen die steun nodig hebben, met voedselpakketten of kledij. Kathleen en Tine van Showpad kwamen er helpen met het sorteren en opvouwen van kledij. "Ze doen het goed", zegt Annie (68) die al 6 jaar werkt bij de kring als vrijwilliger. "Ik heb heel mijn leven in de sociale sector gewerkt, nu kan ik zo mijn steentje bijdragen." (DJG)