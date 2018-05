Beatrijs Hollebosch weg bij NTGent 24 mei 2018

Beatrijs Hollebosch, vandaag één van de topvrouwen bij NTGent in Gent, wordt de nieuwe directeur van Cultuurcentrum De Herbakker in Eeklo. Hollebosch werkt al zeven jaar bij NTGent. "Ik ben daar momenteel adjunct van de zakelijke leiding", legt ze uit. "Ik ben vooral bezig met beleidsvoorbereidende dossiers en de zakelijke kant van de producties. Ik doe de onderhandelingen van contracten voor artiesten en theaters, en ken zo dus al een pak mensen in het wereldje. Of de overstap van het grote NTGent naar het regionale CC De Herbakker niet moeilijk wordt? Het is net een voordeel om de manier van werken uit een groter theater mee te nemen naar Eeklo. Er is in Eeklo echt heel veel mogelijk. Ik koester grote dromen om er mooie dingen te doen." (JSA)