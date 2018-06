Be One wil rusthuizen aanpassen aan moslimsenioren 20 juni 2018

02u42 0 Gent De nieuwe partij Be One werkt nog aan een volledig programma, maar lost wel al enkele strijdpunten. Meest opmerkelijk daarbij is de vraag om rusthuizen aan te passen aan moslimsenioren.

"Onze ouderen wonen nu dikwijls in bij hun kinderen die daarvoor geen plaats of geen tijd hebben, omdat ze zelf werken", zegt lijsttrekker Meryem Kaçar. "Vele van onze senioren krijgen daardoor niet de nodige zorg. Alleen kunnen ze niet naar een rusthuis, omdat die niet aangepast zijn aan moslims. Er zijn geen aparte gebedsplaatsen, en wij willen ook niet de geur van varkensvlees bij onze maaltijden. Be One wil in de rusthuizen faciliteiten voor moslims, zodat ook onze senioren zich er thuis kunnen voelen." Andere punten zijn uiteraard mobiliteit, waarbij Be One alle knips weg wil. "Leefkwaliteit en milieu zijn zeer belangrijk. Daarvoor moeten dringend maatregelen komen. Maar je krijgt mensen niet uit de auto als er geen alternatieven zijn. Het is typisch Groen om veranderingen veel te snel te willen doorvoeren." Ook op onderwijs hamert Be One, omdat ze voor alle kinderen gelijke kansen willen, met kleine klassen met twee leerkrachten, en met thuistaalonderwijs. "Multiculturaliteit kan een verrijking zijn. Het kan niet dat moslimkinderen steevast naar het technisch onderwijs worden doorgestuurd. Ook die kinderen hebben talenten." (VDS)