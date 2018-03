Be.One stapt in race naar stadhuis NIEUWE PARTIJ KOMT OP VOOR 'ECHTE GELIJKHEID' SABINE VAN DAMME

23 maart 2018

03u04 0 Gent Be.One, de partij van Dyab Abou JahJah, waagt de sprong richting stadhuis. Met Meryem Kaçar en Ercan Tok hebben ze alvast een sterk kopduo. Hun programma? 'Echte gelijkheid' voor iedereen.

Ze willen geen Turkse partij of 'allochtonenpartij' genoemd worden. "Want wij staan net voor de gelijkheid van iedereen", zegt lijsttrekker en advocaat Ercan Tok. "Het moet gedaan zijn met gemeenschappen tegen elkaar op te zetten. Het wordt tijd dat we eindelijk allemaal écht gelijk zijn. Wij gaan voor gelijkheid op vlak van afkomst, van gender en van sociaal-economische status."





Meryem Kaçar, ooit politica voor Groen, heeft bakken ervaring. Zij is samen met JahJah voorzitter van de nationale partij, en de nummer 2 in Gent.





Zwaar ontgoocheld

"Ik kan mij niet vinden in het programma van Groen of de andere partijen. Dus zijn we zelf met een partij gestart, om zelf iets te betekenen voor de samenleving." Het duo licht alvast een tipje van de sluier van hun programma. "Om te beginnen: het huidige diversiteitsbeleid is zwaar ontgoochelend. Op personeelsvlak zie je er niks van. Ja, volgens de cijfers werken er wel allochtonen bij de stad. Maar waar? In de kuisploegen. Alsof mensen van een andere afkomst niks beter kunnen. Het moet anders, maar het ontbreekt aan politieke moed."





Ringtram

"Vervolgens: het mobiliteitsbeleid. Dat moet grondig herzien worden. Nu zijn alle problemen gewoon verschoven naar de wijken rond de stad. De sociaal kwetsbaren krijgen het fijn stof te slikken. We willen een ringtram rond de stad. Gent moet eindelijk op tafel kloppen bij de hogere overheden om te krijgen waar we recht op hebben, qua openbaar vervoer. En we willen een halvering van de parkeertarieven."





"In de dichtbevolkte wijken rond de stad moet veel meer speelruimte komen voor de kinderen en de jeugd. Die zitten te gamen of te Netflixen, in plaats van buiten te spelen, omdat er gewoon geen veilige plekken zijn. Zet speelplaatsen van scholen open, maak trapveldjes. En maak sportclubs meer toegankelijk."





"Onderwijs moet dringend meer middelen krijgen. Fantastische leerkrachten raken uitgeblust omdat ze teveel taken hebben. Zorg voor meer ondersteuning, en verbeter de samenwerking met het CLB. Zorg er ook voor dat jongeren niet zonder diploma van school gaan, want waar komen ze dan terecht? Hier is eveneens een mentaliteitswijziging nodig. Ook allochtone jongeren hebben talenten. En ja, het thuistaalonderwijs is een goede zaak. De taal maakt deel uit van de identiteit van een kind. Laat hen die taal gebruiken om beter Nederlands te leren."





Be.One Gent stelt op 18 april om 19 uur hun lijst en programma voor in het Geuzenhuis op de Kantienberg, en iedereen is welkom.