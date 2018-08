BBQ's weggehaald 06 augustus 2018

Sinds 3 juli geldt in Gent een barbecueverbod op de publieke barbecueplaatsen. Dat verbod kwam er omwille van de droogte en het brandgevaar dat daardoor is ontstaan. Maar mensen zijn niet echt geneigd zich aan dat verbod te houden, zo blijkt. "Op de diverse plaatsen heeft de Groendienst het barbecue-verbod voldoende aangekondigd via infoborden en werden de vaste BBQ-toestellen onbruikbaar gemaakt door het afdekken van de roosters. Maar de infoborden worden verwijderd en de afdekplaten werden vernield om alsnog te kunnen barbecueën op de vaste toestellen. Daarom verwijderde de Groendienst alle vaste BBQ-toestellen zodat bezoekers hier totaal geen gebruik meer van kunnen maken." (VDS)