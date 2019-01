Battmobiel brengt de allereerste elektrische deelwagen naar Oostakker Jeffrey Dujardin

29 januari 2019

19u27 0 Gent De Gentse autodeelorganisatie Battmobiel breidt uit. In de Gentstraat in Oostakker, ter hoogte van de basisschool ”De Letterdoos”, staat sinds kort een elektrische deelwagen met laadpaal. Een gezin uit Oostakker mochten de wagen als eerste gebruiken. “Goedkoper en groener”, klinkt het.

Het gezin van Veerle De Vliegher en Jurgen Van Rossem uit de Domien Geersstraat waren de eerste gebruikers van de wagen. “Onze wagen was aan vervanging toe, en aangezien die wagen heel vaak stil stond vroegen we ons af of een eigen auto wel nog nodig was”, zegt Jurgen. “We zijn intussen helemaal overtuigd van elektrisch rijden: het is stil, makkelijk en het geeft je een goed gevoel want je stoot niet uit, ook niet in de file. Het deelaspect zorgt ervoor dat je je geen zorgen hoeft te maken over verzekeringen, keuringen, parkeerplek in Gent, noem maar op. En het is ook gewoon leuk om samen nog eens wat te delen met de buurt.“

Elektrisch autodelen zit in de lift, zo zegt ook Chris de Guytenaer, bezieler van BattMobiel. “Het centrum van Gent kent reeds een ruim aanbod aan (elektrische) deelwagens en de ruimere periferie kon dan ook niet achterblijven”, zegt hij. “Het is soms even wachten op de plaatsing van de laadpalen, maar uiteindelijk komen ze er wel. We plaatsen ook zelf laadpalen bij bedrijven en particulieren, omdat het nu snel vooruit moet gaan.”

BattMobiel zet vol in op de verbinding met de wijken: bewoners kennen elkaar en weten zo ook goed met wie ze de auto delen. “We zien dit als een groot voordeel. Door de gemoedelijkheid en het verdwijnen van het anonieme autodelen spreken mensen onderling af. Bij BattMobiel is altijd een wagen beschikbaar. Van zodra een wagen volledig is ingenomen dan plaatsen we er gewoon een bij.”

Wil je zelfs eens een ritje doen met de elektrische wagen, kan je reserveren via: https://www.battmobiel.be