Batacratie strikt nep-Bart De Wever 16 juli 2018

02u25 0

Schrik niet als u de Antwerpse burgemeester Bart De Wever door de Gentse Feesten ziet wandelen. De kans is groot dat het een dubbelganger is. Batacratie in de Willem de Beersteeg strikte immers Geert Buellens, die sinds een jaar het N-VA-boegbeeld imiteert. En in tegenstelling tot de echte, is deze BDW wel voor de kar te spannen van de experimentele politieke partij van Bata. Batacratie is een politieke partij zonder programma die zich voor elk punt zal schikken naar de achterban. De valse BDW zal regelmatig te zien zijn op het plein, maar niet elke dag.





(EDG/VDS)