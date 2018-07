Bata-toilet is 'crime scene' 17 juli 2018

Nadat een jongedame bij de flikken aangifte deed van verlies van haar gsm op Batacratie en de flikken-van-dienst opper-Bataman Xavier Cloet op de zenuwen werkten, speelde zich een hilarisch tafereel af. De verloren mobiele telefoon werd gevonden in het toilet. Niet gewoon in het hokje, maar écht in de pot. Waarop Cloet de flikken belde, en zei dat hij het toilet had afgezet als 'crime scene'. Er zat voor de politie niks anders op dan met handschoenen aan het mobieltje uit de WC te vissen. (VDS)