Bata smijt zich op politiek 09 juni 2018

Wat kunnen we verwachten van Cirq? Het is al jarenlang dé vraag in de aanloop naar de Gentse Feesten. Dit jaar pakken ze in hun Willem de Beersteeg uit met Batacratie, de Bataversie van de democratie. Met de verkiezingen in aantocht is het niet vreemd dat ze die keuze maken. Maar wat we juist kunnen verwachten, blijft naar goede gewoonte geheim. (VDS)