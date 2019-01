Barman van studentencafé in nauwe schoentjes: “Hij brak de rug van een meisje door een duw” Sam Ooghe

14 januari 2019

14u17 0 Gent Een barman (22) van een studentencafé in de Overpoortstraat staat terecht voor een zwaar geval van slagen en verwondingen aan een meisje dat de kroeg bezocht. Ze brak in de zomer van 2017 haar rug, volgens meerdere getuigen door een duw van de barman. Die laatste ontkent.

Zoals steeds was de jongeman op 31 augustus 2017 aan het werk in het drukke café, toen rond 2 uur ‘s nachts een jonge vrouw ineens achter de bar stond. Ze zou later zelf erkennen dat ze daar niet mocht zijn. Over wat er daarna gebeurde, heerst onenigheid. De barman beweert dat hij kordaat, maar zeker niet agressief, op de cliënte afgestapt zou zijn om haar duidelijk te maken dat ze niet er niet mocht begeven. Ze zou teruggedeinsd zijn, gestruikeld, en gevallen. Het slachtoffer en meerdere getuigen, weliswaar vooral vriendinnen van het meisje, hebben het allemaal over een duw van de barman. Volgens de vriendinnen reageerde de man alvast disproportioneel. Het slachtoffer kwam slecht neer en brak meerdere ruggenwervels.

Getuigen onder eed

Volgens het parket zijn er “ernstige aanwijzingen dat de feiten hebben plaatsgevonden”. De procureur vordert tien maanden effectief voor de barman, die wel nog een blanco strafblad heeft. Volgens de verdediging is de duw allerminst bewezen. De getuigenverklaringen zouden te lang na de feiten plaatsgevonden hebben, en het zou in 2 van de 3 gevallen gaan om verklaringen van vriendinnen van het slachtoffer.

Rechter Anthony Van Mol wil volledig zeker zijn van zijn zaak, en besliste daarom deze voormiddag om de getuigen op te roepen. Ze zullen eind februari komen getuigen onder eed in het Gentse gerechtsgebouw. Daarna zal de rechtbank een vonnis vellen.