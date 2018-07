Barbecuezones dicht en zuinig zijn met water 04 juli 2018

02u40 0

Het heeft nu al een maand niet meer geregend in Gent, en de stad neemt maatregelen tegen de droogte. De stad sluit de tien publieke barbecuezones omwille van het brandgevaar, en vraagt mensen ook thuis voorzichtig te zijn met barbecueën. Ook wordt gevraagd om op te letten met glasscherven en sigarettenpeuken. Kampvuren zijn sowieso geen goed idee nu. Omwille van de droogte is ook voor water 'waakzaamheidsfase geel' afgekondigd, met de vraag spaarzaam om te springen met water. Gras sproeien met leidingwater is uit den boze, net als auto's wassen of terrassen poetsen. Ook vullen van zwembaden is voorlopig geen goed idee. (VDS)