Barbara Sarafian regisseert in Don Bosco 23 februari 2018

In het Don Bosco College in Sint-Denijs-Westrem hebben de leerlingen gisteren het toneelstuk 'Screenshot' opgevoerd. De voorstelling werd in elkaar gebokst met de hulp van Barbara Sarafian. De Gentse actrice bracht vorig schooljaar een bezoek aan Don Bosco en van het een kwam het ander. De gesprekken van Sarafian met de leerlingen over hun persoonlijke belevenissen leverden de inhoud van het script. "Onze jongens en meisjes hebben zich helemaal gegeven. Het is een voorstelling over dromen, angsten, ontgoochelingen en verwezenlijkingen", zegt projectleider en leerkracht Wouter Ghys. De opvoering is eenmalig. (YDS)