Bangkok-onkosten Geert Versnick dubbel terugbetaald PROVINCIE MOET VAN VLAANDEREN BETER CONTROLEREN SABINE VAN DAMME

02 maart 2018

03u11 0 Gent Gedeputeerde Geert Versnick kreeg sommige kosten van zijn Vietnam-reis met tussenstops in Bangkok tweemaal terugbetaald. Het provinciebestuur moet de onkostennota's beter controleren en de regels naleven.

Oost-Vlaams provincieraadslid Riet Gillis (Groen) bond de voorbije zomer de kat de bel aan, toen ze naar buiten kwam met de onkostennota's van gedeputeerde Geert Versnick en twee topambtenaren na hun handelsmissies naar Vietnam en de tussenstops in Bangkok. Versnick kon zich, omwille van het zomerreces, niet onmiddellijk op basis van documenten verdedigen. Omdat de perceptie van graaier was gewekt, en ook omdat zijn partij Open Vld hen onder druk zette, beloofde hij een stap opzij te zetten.





In september gaf hij effectief zijn ontslag als gedeputeerde bij de provincie. Nochtans had een onderzoek intussen aangetoond dat hij - althans volgens de provincie - niks fout had gedaan. Niet veel later volgde een ambtenaar van de dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking.





Maar provincieraadslid Gillis diende ook klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur rond de onkostennota's. En daar is nu een antwoord op gekomen. Ze kreeg over de hele lijn gelijk. Wat de provincie Oost-Vlaanderen deed, kan niet door de beugel en mag niet meer volgens het agentschap.





Het gebruik van de zogenaamde 'provisierekeningen' was niet conform de vastgelegde regels. Die rekeningen dienen om kleine kosten - zoals bijvoorbeeld vervoerskosten - onmiddellijk te betalen. Maar Versnick en de ambtenaren schoten ook bedragen voor, die dan nadien van de provisierekening aan hen terugbetaald werden. Dat mag niet.





Meer dan 550 euro

Nog een fout is dat er uitgaven waren van meer dan 550 euro, het vastgelegde plafond. Ook dat is tegen de regels.





Er was ook een dubbel gebruik van de provisierekening en de dagvergoeding van de gedeputeerde. Er werden kosten terugbetaald die reeds gedekt waren door de dagvergoedingen, waardoor de gedeputeerde deze kosten twee keer terugbetaald kreeg.





Het Agentschap Binnenlands Bestuur maant het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen dan ook aan om de interne en de decretale regelgeving minutieus te volgen om dergelijke misbruiken te voorkomen. Tevens wordt gevraagd dat de provincie interne controles in zou bouwen.





Teruggevorderd

Intussen heeft de provincie wel de (dubbele) terugbetaling van de kosten die al door de dagvergoeding waren gedekt, teruggevorderd van intussen ex-Geert Versnick. De provincie besliste eerder al om de afspraken rond onkostennota's te verduidelijken én strenger te maken. Maar dat volstaat niet voor de Vlaamse administratie, voor hen moet nog verder gaan.