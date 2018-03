Balk van halve ton ligt los op 21 meter hoog SPECIAAL BRANDWEERTEAM VERWIJDERT BETONNEN GEVAARTE JURGEN EECKHOUT

16 maart 2018

03u05 0 Gent Een betonnen balk van 500 kilogram dreigde gisteren van 21 meter hoog te vallen aan de campus Dunant van de UGent. Het RED-team van de brandweer kon de balk en een gebarsten exemplaar enkele verdiepingen lager veilig op de grond krijgen.

De omgeving van de campus Psychologie en Pedagogische wetenschappen op de Henri Dunantlaan stond gisteren in rep en roer. Een alerte preventieadviseur had gezien hoe een betonnen balk aan de zonnewering van het gebouw tussen de vierde en vijfde verdieping scheef op enkele steunliggers lag. "Aan de linkerkant zat een barst", duidt brandweerwoordvoerder Björn Bryon. "Op korte of lange termijn zou die balk naar beneden kunnen vallen, door bijvoorbeeld een windvlaag." De preventieadviseur verwittigde dan ook meteen de brandweer.





Lessen gaan door

Het RED-team, een speciale equipe die erin getraind is om op grote hoogte te werken, kwam ter plaatse. Op dat moment gingen de lessen gewoon door en hoefde niemand geëvacueerd te worden. Op de begane grond stonden ook een vijftal voertuigen geparkeerd. De eigenaars konden hun wagen nog tijdig verplaatsen. "We lieten de omgeving afspannen met linten voor de veiligheid", zegt Bryon. Het RED-team maakte de betonnen balk, die toch makkelijk een halve ton weegt, vast aan de stalen kabel van de hoogtewerker die opgevorderd werd. "Wat lager, op vijf meter hoogte, merkten we nog een tweede balk op die ook gebarsten was. We namen dan ook geen enkel risico en besloten ook die op dezelfde manier naar de begane grond te brengen."





De hele interventie duurde tot diep in de namiddag en werd door heel wat belangstellenden gevolgd. Voorlopig is het nog onduidelijk hoe de balk scheef kwam te liggen. "Het was niet zo dringend", legt Tine Dezeure, woordvoerster van de UGent uit.





Nauwgezette controle

"Het ging niet om balken die het gebouw dragen, er was op dat vlak geen gevaar. Alle balken zijn door de brandweer aan een controle onderworpen. Daaruit bleek dat er geen andere balken zijn die scheef liggen of barsten vertonen. Maar we laten het hier niet bij. We laten de balken aan de zonnewering van het gebouw in de eerste week van de paasvakantie nog eens extra laten controleren. We zullen daarvoor dan een hoogtewerker inhuren. Die zal dan de balken van zeer dichtbij bekijken. Op heel lange termijn denken we eraan om een roestvrije, stalen 'schoen' aan te brengen rond de balken. Maar dat is dus niet voor meteen."