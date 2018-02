Bal Pedal verenigt feestende wielerfans in 't Kuipke 23 februari 2018

Het klassieke wielerseizoen start morgen met de Omloop, maar gisterenavond beleefden honderden fans al een koersfeestje buiten categorie tijdens de eerste editie van Bal Pedal in 't Kuipke. In navolging van het bekende 'Dance With The Devils'-concept vond Studio Brussel het tijd om ook de koers in de kijker te plaatsen bij hun luisteraars. Om het feest in wielertempel 't Kuipke op poten te zetten, deden ze een beroep op het Gentse nightlifebureau Nasty Mondays. Onder meer Linde Merckpoel, Discobaar A Moeder en De Ideale Wereld-dj's brachten de feestende wielerfans in hogere sferen. MC Eva De Roo deelde op haar beurt bidons en wielerpetjes uit aan de bezoekers die in de bevoorradingszone hun batterijen konden opladen met hapjes en drankjes. (YDS)