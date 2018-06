Bakker die vergiftigde werknemers achterliet riskeert 18 maanden cel 07 juni 2018

02u46 0 Gent Een bakkerijuitbater uit de Bevrijdingslaan riskeert achttien maanden cel en 16.000 euro boete voor schuldig verzuim en mensenhandel. De man liet twee bakkersgasten, die een CO-vergiftiging hadden opgelopen, voor dood achter.

De twee arbeiders zijn op 10 januari van vorig jaar echt wel door het oog van de naald gekropen. Door een slecht werkende oven en afzuiging en een gebrekkige ventilatie verloor het duo het bewustzijn in de bakkerij.





Antivries

Zaakvoerder Bourharara E. G. sleepte de slachtoffers naar buiten en liet ze gewoon achter op de parking van de Carrefour. "Op de camerabeelden is te zien hoe hij erna verschillende telefoontjes pleegt, maar de hulpdiensten bellen zat er niet in", zei de arbeidsauditeur. De hulpdiensten vreesden in eerste instantie dat de twee werkmannen antivries gedronken hadden omdat er een lege bus naast hen lag. "Daardoor is de juiste behandeling pas laat in gang geschoten, omdat E.G. zijn burgerplicht niet heeft gedaan."





Oven niet in orde

Een van de slachtoffers lag acht dagen in een coma, is gedeeltelijk doof en heeft urineblaas- en ademhalingsproblemen. "Die oven was sowieso niet in orde. Daar valt niet veilig mee te werken. De ventilator mocht enkel worden aangezet als de deuren open waren", aldus de arbeidsauditeur. De advocaat van een van de slachtoffers gaf zelfs aan dat de CO-detector uitgezet was, omdat die volgens de zaakvoerder te veel aansloeg. De bakkerijuitbater riskeert nu achttien maanden cel en 16.000 euro boete. Een tweede beklaagde moet een jaar cel en dezelfde boete vrezen. Het arbeidsauditoraat vraagt voor hen beide een beroepsverbod en wil de bakkerij voor drie jaar gesloten zien. De bvba achter de bakkerij riskeert 48.000 euro boete. (JEW)