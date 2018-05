Babyborrel voor Lange Dries 11 mei 2018

02u30 0

Op initiatief van enkele bewoners is woensdag een heuse babyborrel georganiseerd, voor een straat. Het kruispunt Langestraat - Driesstraat in Ledeberg is heraangelegd, en is nu een stuk veiliger. Met de bib vlakbij is dat geen overbodige luxe.





De omwonenden hebben er maanden van stof vreten opzitten, maar zijn meer dan gelukkig met het resultaat. Ze slaagden erin de burgemeester tot daar te lokken om het kruispunt officieel te openen. (VDS)