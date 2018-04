Baba Yega zet kroon op schoolfestival 21 april 2018

03u02 0

De leerlingen van het GO! Atheneum in Gentbrugge hebben gisteren hun eigen festival gehouden tijdens de schooluren. Samen met StressFactor LIVE toverden ze de speelplaats om tot een festivalterrein. Onder meer Daniel Busser en Freaquency speelden het podium plat en Baba Yega stond in voor de kroon op het werk. De leerlingen staken ook zelf de handen uit de mouwen. Zo sloegen ze de voorbije maanden de handen in elkaar en gingen ze aan de slag met een zelfgemaakt draaiboek. Zo hielpen ze met de opbouw en afbraak van het podium. Tussen de optredens door voorzagen de leerlingen overheerlijke festivalhapjes- en drankjes, brachten ze het nodige entertainment en konden ze genieten van de muziek van de lokale schooldj's. (YDS)