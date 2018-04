AVS en TV Oost gaan nauw samenwerken TIJS VAN PUYENBROECK

13 april 2018

16u51 0

AVS en TV Oost, de twee regionale zenders in Oost-Vlaanderen, gaan nauw samenwerken. De hoofdzetel komt in Gent. De uitzendingen blijven in principe onafhankelijk, maar "als we haar kunnen versterken kan dat zeker gebeuren", aldus Frank Jaspers van Mediauis.





"Het is geen geheim dat de regionale tv-zenders in Vlaanderen het niet gemakkelijk hebben", zegt Jaspers aan Belga. "We geloven steevast in de toekomst van de regionale omroepen." Er zijn voorlopig geen gevolgen voor het personeel, maar Mediahuis verwacht wel dat de mensen de goodwill hebben om binnenkort constructief samen te werken.