Autowrak levert dierenasiel 310.000 euro op 12 mei 2018

02u41 0 Gent Het nieuwe dierenasiel aan de Watersportbaan krijgt er een extra vleugel bij en dat allemaal dankzij een autowrak dat jaren stond te verkommeren in een hangar. "We kregen een woning in Sint-Amandsberg cadeau en in de hangar achter de woning bleken 7 oldtimers te staan. De oude Jaguar die er het slechtst uitzag bleek de waardevolste. Deze was vermoedelijk ooit eigendom van Brigitte Bardot", zegt dierenasiel-voorzitter Patrick Derycke.

"Een half jaar geleden kregen we melding dat een van onze leden zijn woning aan ons had geschonken na zijn overlijden", zegt Derycke. "Het was een heel modale woning, niets bijzonders en zeker geen woning van iemand die grote sier hield. Maar de schat bevond zich in de hangar achter het huis. Daar stonden zeven oldtimers. Ons oog viel meteen op de Ferrari en de Corvette omdat die in een perfecte staat waren. We hebben experts gevraagd om te kijken en het was net de auto in de slechtste staat waarover het meeste enthousiasme was. Er stonden geen wielen onder, de zetels en ramen waren eruit. Maar alle onderdelen waren er wel nog en dus was de wagen compleet."





Actrice Brigitte Bardot

Het ging om een Jaguar XK140 SE Michelotti Coupé uit 1955 met aluminium koetswerk. Dat koetswerk was uniek, want het werd na een ongeval in 1957 met de hand gemaakt door de bekende Italiaanse autobouwer Giovanni Michelotti. Die bouwde er maar drie en ze zijn uniek. De auto zou ooit eigendom van de Franse actrice Brigitte Bardot geweest zijn. Er zijn foto's van de actrice met deze auto, maar het kon niet aangetoond worden dat ze de eigenaar was. Hoe de wagen in België is geraakt, is niet duidelijk. Wel is geweten dat de auto in 1999 gekocht werd door zijn laatste eigenaar de heer Schepens een autobouwer uit Gent. Hij maakte de wagen klaar voor een volledige restauratie, maar dat kwam er nooit van. In 2016 overleed de man op 80-jarige leeftijd en de wagens bleven lange tijd onaangeroerd staan in de hangar achter de woning.





Gisteren werd de wagen dan geveild door veilinghuis Bonhams tijdens één van de meest prestigieuze autoveilingen ter wereld in Monaco. De auto werd geschat op 20.000 tot 50.000 euro. "Maar het veilinghuis vermoedt dat hij wel eens een pak meer kan waard zijn dan die schatting", zegt Patrick voor de veiling. Uiteindelijk leverde de wagen 310.000 euro op.





Dat bedrag zal goed besteed worden. "We hadden voor we het nieuwe asiel bouwden twee opties om uit te breiden. Enerzijds door een extra kattenvleugel te bouwen en anderzijds door een polyvalente ruimte te bouwen waar studenten diergeneeskunde opgeleid kunnen worden. We hebben nu besloten om beide vleugels meteen bij te bouwen. De eerste met geld uit een ander legaat en de tweede met het geld van de oldtimers."





In september gaan ook de andere wagens uit het pand onder de hamer tijdens een veiling in Londen.





(EDG/VDS)