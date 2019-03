Autoverkeer levert Gent fortuin op: recordbedrag van 29,1 miljoen euro parkeergeld voor stadskas Erik De Troyer

18 maart 2019

18u32 0 Gent De stad Gent hield in 2018 een recordbedrag over aan het autoverkeer in Gent. Vooral parkeren blijkt flink wat geld in het laatje te brengen: 29,15 miljoen euro, een absoluut recordbedrag. De meer dan 135.183 kniprijders die in 2018 betrapt werden zijn nog eens goed voor zeker 7,8 miljoen euro. Wat het totaal op 36,5 miljoen euro brengt.

Gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem (N-VA) vroeg bij schepen Filip Watteeuw (Groen) de cijfers op van de drie grootste bronnen van inkomen uit het verkeer. Verkeersboetes gaan naar het boetefonds en vloeien slechts onrechtstreeks terug naar de stad. Dus die tellen niet mee. Parkeergeld, zowel bovengronds als ondergronds, gaat wel naar de stadskas, net als de retributies voor kniprijden. Uit de cijfers blijkt dat de stad goed boert.

Vooral parkeren blijkt de grote melkkoe van het stadsbestuur. Vorig jaar kwam uit een Pano-reportage Gent al als grootverdiener naar boven met in 2017 zo’n 26,8 miljoen euro uit parkeren. In 2018 is dat bedrag overtroffen. We zitten nu aan 29,15 miljoen euro. Straatparkeren geeft 20,65 miljoen euro aan inkomsten. Een enorm bedrag, zeker als men weet dat in 2013 dat cijfer ‘maar’ 8,5 miljoen euro bedroeg. De uitbreiding van de betalende zone en het opkrikken van de tarieven in het centrum zullen daar niet vreemd aan zijn. In die 20 miljoen euro zitten niet alleen de tickets die gekocht worden aan de automaten. Ook de parkeerheffingen van de parkeerwachters (bij niet correct parkeren, red.) zitten er in inbegrepen. Die zijn samen goed voor 6,4 miljoen euro.

Vrijdagmarkt boven

Ook de ondergrondse parkings brengen aardig wat geld in het laatje: in totaal 8,07 miljoen euro. Parking Vrijdagmarkt is daar de meest succesvolle met 2,6 miljoen euro. Een heel verschil met parking Tolhuis waar in een jaar tijd amper 55.790 euro aan tickets wordt verkocht. Opvallend is wel dat de ondergrondse parkings flink wat leger staan dan voor de invoering van het parkeerplan en het circulatieplan.

De 32 knipcamera’s waren in 2018 dan weer goed voor 135.183 boetes. Die leveren aan 58 euro per stuk ruim 7,8 miljoen euro op.

“Wat hieruit blijkt, is dat autoverkeer een ‘booming business’ is in Gent”, zegt Sandra Van Renterghem. “De bezetting van de ondergrondse parkings lijkt fors verminderd te zijn. De stad houdt aan autoverkeer een enorm bedrag over om te investeren in nieuwe weginfrastructuur. Ik heb het gevoel dat dat geld toch vooral gaat naar fietsinfrastructuur en te weinig naar de algemene heraanleg van wegen.”