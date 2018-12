Automobilist (45) in elkaar geslagen en gedwongen geld af te halen Jeffrey Dujardin

07 december 2018

18u33 1 Gent Aan het kruispunt van de Dorpsstraat en de Heerweg-Zuid in Zwijnaarde is woensdag rond 17.16 uur een extreem geval van verkeersagressie en afpersing gebeurd. De 45-jarige Xavier V. werd in elkaar geslagen door twee mannen die uit waren op zijn geld.

Het slachtoffer was met de auto onderweg. “Ik zag de twee mannen op het voetpad aan de overkant, toen ik het kruispunt wilde verlaten”, vertelt Xavier. Toen hij enkele meter verder reed, klonk ineens een harde klap op zijn wagen. “Mijn eerste reactie was om te stoppen. Ik was al voorbij het zebrapad, dus ik wist dat ik niemand geraakt had.” Toen de bestuurder uitstapte, waren de twee voetgangers zeer agressief. Ze bedreigden hem en eisten geld. “Ze wilden meteen 50 euro. Ik zei dat ik geen geld bij had, maar ze hielden niet op.”

De mannen gaven hem keren rake klappen, trokken hem op de grond en schopten hem. Het slachtoffer werd gedwongen geld af te halen in het KBC-kantoor op de hoek. “Daar kon ik ontkomen. Ik besloot richting het kantoor te gaan en me daar te verschansen tot de politie kwam.” Het duo werd opgepakt. Er waren meerdere getuigen. De Gentse politie bevestigt dat er een vechtpartij gebeurd is en is een onderzoek gestart.

Voor de man was het een zware klap. “Ik heb het er heel moeilijk mee. Ook voor mijn gezin is het een zware schok. Het was moeilijk om uit te leggen aan mijn twee kinderen wat er gebeurd is. Met speelgoedwagentjes, tekeningen en poppetjes is het deels gelukt. Je verwacht zoiets niet.”