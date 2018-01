Autokraker betrapt 31 januari 2018

Een Bulgaarse man (24) is maandagnacht op heterdaad betrapt toen hij in een VW-busje wilde inbreken op de Antwerpsesteenweg. Rond half één hoorde de eigenaar lawaai op straat. Hij zag dat een deur van zijn busje open stond en verwittigde de politie. Die kon de verdachte in de buurt inrekenen. Hij zou drie ruiten van het busje verbrijzeld hebben en enkele cd's gestolen. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. (WSG)