Auto vat al rijdend vuur op Deinsesteenweg in Drongen JDG

13 maart 2019

17u27 0 Gent Een wagen heeft woensdagnamiddag vuur gevat op de Deinsesteenweg in Drongen. Een vrachtwagenchauffeur merkte de brand op en lichtte de bestuurder van de personenwagen in. Hij geraakte gelukkig heelhuids uit zijn voertuig.

De feiten vonden rond 16 uur plaats op de Deinsesteenweg in Drongen, richting E40. Hoe het komt dat de auto vuur heeft gevat, is niet duidelijk. Waarschijnlijk is de oorzaak accidenteel. De brand ontstond aan de achterkant van de wagen, en werd opgemerkt door een vrachtwagenchauffeur.

De bestuurder ging aan de kant staan, en probeerde zijn wagen nog tevergeefs te blussen. De brandweer kwam ter plaatse, maar de wagen brandde volledig uit. Er vielen bij het incident geen gewonden.