Auto smakt tegen middenberm 16 februari 2018

De E17 was gisterenavond in Ledeberg in beide richtingen versperd na een zwaar verkeersongeval. Een bestuurder reed in de richting van Gent Centrum en smakte er rond 18.30 uur met zijn Audi tegen de middenberm en een verlichtingspaal. De klap was immens, de brokstukken vlogen over de middenberm en kwamen terecht op de linkerrijstrook van de andere rijrichting. De bestuurder zat gekneld en werd door de brandweer bevrijd. Hij werd gewond overgebracht naar het UZ. Het verkeer ondervond niet veel hinder. (JEW)