Auto rijdt in op geparkeerde wagens en gaat overkop: 2 personen lichtgewond Jeroen Desmecht

16 november 2018

16u33 0 Gent Op de Drongensesteenweg in Gent is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto ingereden op drie geparkeerde wagens. Zowel de bestuurder als de passagier zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 00.10 op de Drongensesteenweg in Gent. Door de impact van de botsing is het voertuig over de kop gegaan. Toen de brandweer ter plaatse kwam, lag het voertuig nog steeds op zijn zij. De inzittenden waren ondertussen wel al uit het voertuig geraakt. Hoe het komt dat de wagen op de geparkeerde auto’s is ingereden, is nog niet bekend. Buiten de twee inzittenden van de wagen raakte er niemand gewond.