Auto over de kop en in brand na botsing 12 juli 2018

Twee wagens zijn dinsdagavond rond 22.30 uur op elkaar gebotst aan de afrit Gent-Centrum op het viaduct van de E17. Volgens getuigen kwam een Seat met hoge snelheid van het viaduct afgereden, waarna hij een witte Mercedes raakte. Door de botsing begon de Seat te slippen en kwam de wagen tegen de middenberm en een lantaarnpaal terecht. De auto ging over de kop en vloog in brand. De bestuurder van de Seat werd door omstanders uit de wagen gehaald en zou volgens getuigen geen gordel gedragen hebben. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kon de wagen blussen en stabiliseerde de lantaarnpaal. Op de rijbaan in tegengestelde richting kwamen brokstukken terecht waardoor een andere wagen ook schade opliep. De hinder was groot, de twee rijstroken richting Gent werden deels afgesloten, in de andere richting kon het verkeer maar via één rijstrook. (DJG)