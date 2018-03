Auto over de kop: aanrijder vlucht 26 maart 2018

Op R4 in Wondelgem richting Zelzate is zaterdagochtend rond 6 uur een zwaar ongeval met vluchtmisdrijf gebeurd. Een auto reed met een hoge snelheid in op een Nederlandse wagen. Die ging hierdoor over de kop en kwam uiteindelijk tot stilstand in de berm. De bestuurder van de andere wagen besloot te vluchten. Uiteindelijk liet hij zijn auto achter en liep weg. Er vielen twee lichtgewonden in de Nederlandse wagen. De R4 richting Zelzate was lange tijd afgesloten in één richting. Rond 8 uur was de baan opnieuw open voor het verkeer. De politie is een onderzoek gestart. Of de vluchtende bestuurder intussen is gevat, is onduidelijk. (DJG)