Auto op zij bij botsing aan verkeerswisselaar E17 02 augustus 2018

Vlak voor de verkeerwisselaar E17 en E40 zijn gisterenmiddag rond 12.20 uur ter hoogte van Zwijnaarde drie wagens betrokken geraakt bij een ongeval. Toen een van de wagens het linkervak wou nemen, kwam hij in aanrijding met twee andere wagens. De klap was enorm. Een van de betrokkenen kwam met zijn wagen op de zijkant tot stilstand. De andere wagens liepen blikschade op. Twee lichtgewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. Er was zware hinder, het verkeer kan moeilijk door. Door het ongeval waren er drie rijstroken dicht en moest het verkeer langs een invoerstrook passeren. Tegen 13.20 uur waren de rijstroken weer vrijgemaakt. (DJG)