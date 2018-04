Auto leeggeroofd 09 april 2018

02u42 0

In de Robert Orlanpromenade in Nieuwpoort is een wagen van een Gentenaar zaterdagavond leeggeroofd. De dieven braken de auto open en gingen aan de haal met een laptop, geld, een uurwerk, handtas en parfum. De daders zijn spoorloos. (JHM)