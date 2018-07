Auto klaar voor schroothoop na ongeval 11 juli 2018

Bij een zwaar ongeval gisterenmiddag in de Goolestraat in Wondelgem zijn twee auto's frontaal op elkaar ingereden. Rond 13 uur reden een Volvo en een Seat op elkaar in, de Seat kreeg de zwaarste klap te verduren. De wagen was klaar voor de schroothoop. Er vielen geen gewonden. Wel was er toch wat hinder doordat één van de twee richtingen geblokkeerd was door het ongeval. (DJG