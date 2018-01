Auto in haag rusthuis bij ongeval met drie wagens 02u37 0 Foto JEW De aangereden auto in de haag van Residentie Vroonstalle.

Drie wagens zijn gisterennamiddag betrokken geraakt bij een verkeersongeval op de Evergemsesteenweg in Wondelgem. Rond kwart voor vier reed de bestuurster van de wagen achteraan in op een voorligger, die gestopt was om een voertuig te laten parkeren bij dagbladhandel De Vierweegse. Door de klap vloog de wachtende bestuurder met zijn wagen in de haag van rusthuis Residentie Vroonstalle. Ook een derde voertuig deelde in de brokken. De twee eerste bestuurders werden lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht. "Mijn moeder had haar wagen nog maar drie maanden", zegt de zoon van de vrouw die inreed op de voorligger. De brandweer kwam de rijbaan vrijmaken. Het ongeval veroorzaakte lichte verkeershinder. (JEW)