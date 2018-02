Auto brengt je snelst naar Gent (buiten de spits) 16 februari 2018

Bewoners van deel- of randgemeenten raken met de auto het snelst in Gent-centrum. Dat blijkt uit een studie van het Gents MilieuFront (GMF). Het openbaar vervoer in de Gentse rand behaalt een bedroevend niveau. Wie in een straal van 5 kilometer rond de stad woont, is het snelst met de fiets. Het GMF onderzocht voor 13 deel- en 23 omliggende gemeenten de tijdsduur om met de fiets, de wagen of het openbaar vervoer te reizen naar de Korenmarkt. Ook wacht- en wandeltijden zijn in rekening gebracht. De oefening werd tijdens en na de spitsuren gemaakt. Voor inwoners die niet in de nabijheid van Gent wonen, is de auto bijna altijd het snelst. In 13 van de 23 omliggende gemeenten zijn bestuurders sneller met de wagen. Gemiddeld ben je vanuit de omliggende gemeenten tijdens de spits 13 procent sneller met de wagen dan met het openbaar vervoer, zeker vanuit gemeenten zonder station of goede treinverbinding. Het openbaar vervoer scoort wel goed in plaatsen met een goede verbinding.Buslijnen blijken het minst efficiënt. Voor de onderzochte deelgemeenten is de fiets tijdens de spits de snelste optie. (VDS)