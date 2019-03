Auto belandt in sloot op Kennedylaan: bestuurster gewond Jeffrey Dujardin

27 maart 2019

Op de John F. Kennedylaan in Sint-Kruis-Winkel is dinsdagavond rond 20.15 uur een ongeval gebeurd. Een wagen, die richting Zelzate reed, raakte net voorbij het kruispunt van Sint-Kruis-Winkel om nog onduidelijke redenen van de weg af. Het voertuig kwam op zijn dak in de sloot terecht. De bestuurster raakte gewond, maar kon zelf uit het voertuig kruipen. Er was weinig hinder voor het verkeer.