Autisme of niet: 2 uur de bus op naar school AANMELDSYSTEEM: OOK DRAMA'S IN BUITENGEWOON ONDERWIJS YANNICK DE SPIEGELEIR SABINE VAN DAMME

07 maart 2018

02u44 0 Gent Het aanmeldsysteem voor het middelbaar maakt ook slachtoffers in het buitengewoon onderwijs. "We zijn verhuisd om dicht bij de school van onze zoon met autisme te wonen, maar grijpen naast een ticket", zegt Bart Van Durme.

Enkele honderden ouders kregen afgelopen vrijdag het bericht dat ze hun kind niet in de middelbare school van hun eerste keuze konden inschrijven en op de wachtlijst terecht komen. In het buitengewoon onderwijs is dat nieuws extra bitter voor ouders van kinderen die afhankelijk zijn van specifieke zorgbehoeften.





Enige oplossing

Eén van de getroffen jongeren is de zoon van Bart Van Durme en Isabel Wauters. Hij zit op de basisschool van Sint-Gregorius in Gentbrugge. Zijn ouders hadden graag gezien dat hij de overstap maakte naar de secundaire afdeling van zijn huidige school.





"Omwille van zijn autisme heeft het al een aantal jaren geduurd, voor hij kon aarden op deze school. Het team dat onze zoon begeleidt is er van overtuigd dat het voor hem de enige haalbare oplossing is om in Sint-Gregorius te blijven, in zijn vertrouwde omgeving."





Toch greep de jongeman naast een ticket en kan hij momenteel enkel terecht op Impuls in Oostakker. "We zijn indertijd speciaal verhuisd om dicht bij de school van onze zoon te wonen en nu zou hij plots twee uur per dag op de bus moeten zitten. Iets wat door zijn autisme geen optie is. Dit stelt ons voor een onoverkomelijk probleem", zeggen Bart en Isabel. "De loterijwerking van het aanmeldregister gaat voorbij aan de individuele behoeften van onze zoon."





De directie van Sint-Gregorius wenst niet uitgebreid in te gaan op de situatie. "Er staat nog een overleg gepland over het systeem. We willen geen voorbarige uitspraken doen", klinkt het.





Het verhaal van Bart, Isabel en hun zoon is geen alleenstaand geval. Op de Facebookgroep 'Weg met het systeem 'Meld je aan'' staan gelijkaardige verhalen van ouders die naast een school grijpen in het buitengewoon onderwijs waar hun kind de beste zorgen kan krijgen.





Karen Dobbelaere, coördinerend directeur van het stedelijk buitengewoon onderwijs, reageert namens de stad. "Nog voor de resultaten van het aanmeldsysteem bekend waren, hebben we een netoverschrijdend overleg gehad met de directies van het buitengewoon onderwijs om de capaciteit op te trekken en zoveel mogelijk gezinnen binnen Gent een plaats te geven." Al erkent Dobbelaere ook dat het invoeren van bijkomende criteria leed kan besparen. "Op Vlaams niveau zou men zich over deze kwestie kunnen buigen, bijvoorbeeld over het invoeren van een criterium dat de link legt met de zorgbehoefte van kinderen."