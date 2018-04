Audit MSK nog niet gestart 10 april 2018

Terwijl iedereen vol spanning wacht op de resultaten van de audit van het MSK, blijkt nu dat die audit nog niet eens is gestart. Dat antwoordde cultuurschepen Annelies Storms aan Karlijn Deene. Omdat de hele historie over de al dan niet valse Russische kunstwerken in het museum onderwerp uitmaakt van een onderzoek door het Parket, heeft een externe audit door Ernst & Young geen enkel nut. Het Parket zal de in beslag genomen documenten immers niet ter beschikking stellen. Voorlopig blijft het dus wachten op meer nieuws. (VDS)